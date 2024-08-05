مقررون أمميون يطالبون مجلس حقوق الإنسان بنشر مراقبين دوليين ولجنة تحقيق في مرافق احتجاز الفلسطينيين

وأفاد مقررون أمميون لحقوق الإنسان بأنهم تلقوا تقارير موثقة عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مات على إثرها أكثر من 53 فلسطينيًا، ما يشير إلى فقدان البوصلة الأخلاقية والقانونية وتمثل جرائم دولية، وهي ممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال والسعي إلى تدميرهم فرديًا وجماعيًا، كما يبدو من الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.