اليونيسف: نسابق الزمن لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة و64 ألف طفل بين شهيد وجريح

ودعت اليونيسف إلى الفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى القطاع لضمان دخول المساعدات الغذائية والطبية، مشيرة إلى أنها تمكنت من إعادة أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم وتعمل لإعادة 650 ألفاً آخرين ضمن خطة تعافٍ طويلة الأمد.