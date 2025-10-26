اليونيسف: نسابق الزمن لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة و64 ألف طفل بين شهيد وجريح

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نداءً عاجلاً حذّرت فيه من كارثة إنسانية تهدد أطفال غزة، مؤكدة أن القطاع أصبح “أخطر مكان في العالم على الأطفال”.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة إدوار بيغبيدير إن اليونيسف توسع عملياتها لمواجهة خطر المجاعة، لكنها “تسابق الزمن لإنقاذ الأرواح” وسط نقص حاد في المساعدات.
ووفق المنظمة، فقد قُتل أو جُرح أكثر من 64 ألف طفل منذ اندلاع الحرب، بينما فقد 58 ألفاً أحد والديهم، ويعيش مليون طفل في ظروف قاسية تهدد بقاءهم.
ودعت اليونيسف إلى الفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى القطاع لضمان دخول المساعدات الغذائية والطبية، مشيرة إلى أنها تمكنت من إعادة أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم وتعمل لإعادة 650 ألفاً آخرين ضمن خطة تعافٍ طويلة الأمد.