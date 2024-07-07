"بايدن" يعود لمسار حملته عازمًا الصمود في وجه ضغوط معسكره للتخلي عن ترشحه

وفي التفاصيل، من المقرر أن يشارك الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا، الذي لم يبدد تمامًا الشكوك حول قدرته على حكم البلاد لولاية ثانية بعد مقابلة تلفزيونية أجراها الجمعة، في تجمعَين انتخابيَّين في فيلادلفيا وهاريسبورغ في ولاية بنسلفانيا الرئيسية في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك قبل أن يبدأ أسبوعًا صعبًا، يستضيف فيه قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.