"الاحتلال الإسرائيلي" يهدم أبنية تاريخية وأثرية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

وبحسب المختص بشؤون الأغوار عارف دراغمة اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالجرافات المنطقة الأثرية في إبزيق بالأغوار الفلسطينية، وأقدمت على هدم أبنية أثرية تعد من أقدم الأبنية في الأغوار، ضمن مساعي الاحتلال لطمس المعالم التاريخية والحضارية في فلسطين.