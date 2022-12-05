"الاحتلال الإسرائيلي" يهدم أبنية تاريخية وأثرية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أبنية تاريخية وأثرية في قرية إبزيق في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.
وبحسب المختص بشؤون الأغوار عارف دراغمة اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالجرافات المنطقة الأثرية في إبزيق بالأغوار الفلسطينية، وأقدمت على هدم أبنية أثرية تعد من أقدم الأبنية في الأغوار، ضمن مساعي الاحتلال لطمس المعالم التاريخية والحضارية في فلسطين.
يُذكر أن الاحتلال حوّل مساحات واسعة من الأغوار لمحميات طبيعية تمهيداً لضمها إلى المستوطنات، إضافة لتصنيف الأراضي الزراعية الفلسطينية لمناطق عسكرية مغلقة.