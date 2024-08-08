"الخارجية الفلسطينية": تصريحات "سموتريتش" اعتراف صريح بتبنّي سياسة الإبادة الجماعية

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس نقلته وكالة "وفا" للأنباء، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية، وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافًا مباشرًا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.