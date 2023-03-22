يشمل تمويلًا بقيمة 7 مليارات دولار.. "البنك الدولي" يعلن برنامج شراكة جديد مع مصر

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.