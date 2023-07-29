بعد 3 أيام من بدء التفريغ.. نقل رُبع حمولة خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة

على مدار ثلاثة أسابيع، سوف تعمل فرق الإنقاذ على نقل نحو 1.1 مليون برميل نفط خام، ووفق الخطة الأممية، سوف يعقب التفريغ، تنظيف "صافر"، ولاحقاً سيتم قطرها إلى أحد الموانئ لبيعها بعد تقطيعها.