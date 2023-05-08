"شيريفاتي": روسيا خسرت نحو 100 ألف عسكري في باخموت

ذكر الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الأوكراني الكولونيل سيرهي شيريفاتي، اليوم (الإثنين)، أن "روسيا خسرت نحو 100 ألف عسكري في معركة باخموت حتى الآن".
وأضاف "شيريفاتي"، أن الأرقام التي قدّمها تقريبية، وهي نتيجة حسابات سريعة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال الناطق عبر إحدى الشاشات الأوكرانية: "أنا متأكد من أننا إذا حققنا المزيد في هذه الأرقام، فهي سترتفع، هذا أمر طبيعي لأن العدو يستخدم ما يسمى هجمات اللحوم كوسيلة رئيسية لشن الحرب".
وأشار إلى أن روسيا شنّت نحو 415 ضربة مدفعية في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأن 64 جنديًا روسيًا قُتِلُوا أمس.