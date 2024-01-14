مدفعية ثقيلة وطائرات مسيَّرة.. المعارك تتجدّد في الخرطوم

وكانت جبهات القتال الرئيسة في مدن العاصمة الخرطوم قد شهدت أمس هدوءاً حذراً، بعد ليلة من القصف العنيف على مقر قيادة الجيش شرقي الخرطوم وعدد من الأحياء في مدينة أم درمان- غربي الخرطوم.