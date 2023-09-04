الجابون.. قائد الحرس الجمهوري يؤدي اليمين اليوم كرئيس انتقالي

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد كان الجيش الذي استولى على السلطة في الجابون في وقت سابق، قد قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية.