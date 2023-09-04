الجابون.. قائد الحرس الجمهوري يؤدي اليمين اليوم كرئيس انتقالي

أفادت مصادر في الجيش الجابوني، بأن الجنرال أوليغي نغيما، سيؤدي اليمين رئيسًا انتقاليًّا للبلاد اليوم الاثنين أمام المحكمة الدستورية.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد كان الجيش الذي استولى على السلطة في الجابون في وقت سابق، قد قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية.
وقالت السلطة العسكرية بعد استيلائها على الحكم وعزل الرئيس علي بونغو، إنها ستشكل تدريجيًّا مؤسسات انتقالية، مع التعهد بوفاء الجابون بجميع التزاماتها المحلية والدولية.
وتعهد الجنرال "نغيما" بإعادة تنظيم مؤسسات السلطة في الدولة وجعلها أكثر ديمقراطية.