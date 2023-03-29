السويد تستدعي السفير الروسي بعد تهديده بأنها ستصبح هدفًا مشروعًا لبلاده

أعلنت السويد، اليوم (الأربعاء)، أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم فكتور تاتارينتسيف، بعد تصريحاته التي هدد فيها الدولة الإسكندنافية وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" من "الأهداف المشروعة" لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك عسكريًا.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان: "إن وزارة الخارجية ستستدعي السفير الروسي؛ للتنديد بوضوح بهذه المحاولة المكشوفة للتأثير"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان "تاتارينتسيف" قد قال في نص نُشر على موقع البعثة الروسية في السويد: "بعد انضمام فنلندا والسويد، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والناتو بمقدار الضعف تقريبًا".
وأضاف: "إذا كان لا يزال البعض يظن أن هذا سيؤدي بطريقة ما إلى تحسين أمن أوروبا، فليتأكد أن الأعضاء الجدد في الكتلة المعادية سيصبحون هدفًا مشروعًا للإجراءات الانتقامية الروسية، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة العسكرية".