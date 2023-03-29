السويد تستدعي السفير الروسي بعد تهديده بأنها ستصبح هدفًا مشروعًا لبلاده

وأضاف: "إذا كان لا يزال البعض يظن أن هذا سيؤدي بطريقة ما إلى تحسين أمن أوروبا، فليتأكد أن الأعضاء الجدد في الكتلة المعادية سيصبحون هدفًا مشروعًا للإجراءات الانتقامية الروسية، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة العسكرية".