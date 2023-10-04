اعتباراً من اليوم.. بريطانيا تزيد رسوم التأشيرات بشكل كبير

وبعد الزيادة الجديدة، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم لمدة تقل عن ستة أشهر 115 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا يعني زيادة قدرها 15 جنيهًا إسترلينيًا، ولمدة سنتين، فستكون التكلفة 400 جنيه إسترليني، مما يعني زيادة قدرها 24 جنيهًا إسترلينيًا، وبالنسبة لمدة 5 سنوات، ستكون التكلفة 771 جنيهًا استرلينيًا، وهذا يعني زيادة قدرها 101 جنيه إسترليني.