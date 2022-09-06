بأول مكالمة مع زيلينسكي.. رئيسة وزراء بريطانيا تستعد لزيارة أوكرانيا

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بين طليعة الزعماء الذين عرضوا دعماً سياسياً وعسكرياً لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تواصل رئيسة الوزراء الجديدة هذا النهج، وأن تكون على استعداد لمساعدة أوكرانيا بالمزيد من العتاد مع استمرار الصراع محتدماً.