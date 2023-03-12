أمين "التعاون الإسلامي" يدعو العالم لمزيد من جهود "مكافحة الإسلاموفوبيا"

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه الأمين العام، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي دعا خلاله جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الاحتفال بيوم 15 مارس يومًا عالميًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا؛ في إطار جهودها الجماعية لمكافحة التحريض على الكراهية والتعصب على أساس الدين أو المعتقد وتعزيز الحوار والتفاهم.