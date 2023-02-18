عام من الدمار يولي.. مبادرة سلام تلقي بها الصين لـ"حل الحرب الأوكرانية"

ودعا "وانغ يي" إلى حل النزاعات سلميا من خلال الحوار والتشاور، مؤكدًا أنه لا يجوز حل المشكلات بين الدول من خلال الضغط أو العقوبات الأحادية، حيث يأتي هذا بنتائج عكسية "لأنه يؤدي إلى صعوبات لا نهاية لها".