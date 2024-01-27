"وول ستريت جورنال": القاهرة بحثت بشكل جدّي سحب سفيرها من تل أبيب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مصريين، أن القاهرة وجّهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور فيلادلفيا، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.