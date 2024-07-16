رشوة وعمالة وعرقلة العدالة.. إدانة "مينينديز" بالفساد ودعوات لاستقالته من الشيوخ الأمريكي

وقال المدعي الأمريكي داميان وليامز أمام المحكمة "لم تكن هذه سياسة عادية، كانت سياسة من أجل الربح. والآن بعد أن أدانت هيئة المحلفين بوب مينينديز، وصلت السنوات التي قضاها في بيع مكتبه لمن يدفع أعلى سعر، إلى نهايتها أخيراً".