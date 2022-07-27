موسكو تحذر: قصف أوكرانيا لأراضينا بأسلحة أمريكية عواقبه ستكون خطيرة

وفي التفاصيل، قال قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح: "إذا استخدمت القوات الأوكرانية راجمات الصواريخ الأمريكية أو غيرها من أسلحة الناتو بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية، فإن العواقب ستكون أكثر خطورة".