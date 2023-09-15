ليبيا.. وسط ارتفاع مخيف لحصيلة الضحايا قرار بإغلاق درنة

قال الهلال الأحمر الليبي حتى يوم الخميس إن 11300 شخص في درنة لقوا حتفهم بينما تم الإبلاغ عن 10100 آخرين في عداد المفقودين. كما تسببت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في مقتل حوالي 170 شخصًا في أماكن أخرى من البلاد.