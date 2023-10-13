"جريمة حرب" تخطط لها إسرائيل.. "إشتية" محذرًا من انفجار: شعبنا لن يترك أرضه

ووجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خطابًا عاجلًا لـ"أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.