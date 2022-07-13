"هآرتس" تكشف عن قتل إسرائيل 60 فلسطينيًّا.. دون اعتقال أي جندي

وأضافت: سبب العدد الكبير للقتلى -كما اعترفت مصادر عسكرية- هو الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وعلى رأسها جنين، كما أن الجيش أعطى الحرية الكاملة للجنود لإطلاق الرصاص على من يرشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة، حتى بعد رشق الحجارة وليس خلالها، وقتل 11 فلسطينيًّا بعد رشق الحجارة.