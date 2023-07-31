موسكو: كييف خسرت حوالي 21 ألف جندي وأكثر من 2000 آلية عسكرية هذا الشهر
كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت خلال الشهر الحالي خلال المعارك نحو 21 ألف جندي وأكثر من ألفي قطعة من الآليات العسكرية.
وأشار شويغو إلى أن بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر، هناك 10 دبابات من طراز ليوبارد و11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي، والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية.
وأضاف وفق وكالة "نوفوستي": "خلال الشهر الماضي، وبفضل بسالة قواتنا والنجاحات التي حققتها خسر العدو أكثر من 20800 عسكري، وبشكل أدق - 20824 شخصًا، و2227 قطعة من الأسلحة المختلفة".
وتابع: بين المعدات التي فقدتها قوات كييف خلال يوليو، هناك 10 دبابات ليوبارد، و11 مركبة برادلي، و40 بطارية مدفعية أمريكية من طراز M777 و50 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا.
وقال وزير الدفاع الروسي: "من الواضح أن الأسلحة الغربية الموردة لا تؤدي إلى النجاح في ساحة المعركة، بل فقط تؤدي إلى إطالة أمد النزاع العسكري".