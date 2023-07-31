موسكو: كييف خسرت حوالي 21 ألف جندي وأكثر من 2000 آلية عسكرية هذا الشهر

وأشار شويغو إلى أن بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر، هناك 10 دبابات من طراز ليوبارد و11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي، والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية.