بين إثارة الصين و"يكاد لا يُذكر".. اليابان تتهيأ لتصريف مياه "الكارثة النووية"

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في 24 أغسطس تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين.