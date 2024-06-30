استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة رفح، كما استشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في مخيم جباليا شمال القطاع؛ فيما استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.