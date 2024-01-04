وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة شرق أوسطية

وأوضح مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه، أن "بلينكن" سيغادر الولايات المتحدة في رحلة تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"فرانس برس".