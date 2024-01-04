وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة شرق أوسطية

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس) جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل.
وأوضح مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه، أن "بلينكن" سيغادر الولايات المتحدة في رحلة تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورفض المسؤول إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.
وبيّن أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضاً إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين "حزب الله".
وتأتي زيارة "بلينكن" في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس".