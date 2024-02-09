التحقيق في فشل شركة طيران في نقل آلاف المعتمرين من السعودية إلى أوزبكستان

تحقّق النيابة العامة الأوزبكية مع مسؤولين كبار في شركة طيران مقرها أوزبكستان، تهرّبت من إعادة آلاف المعتمرين من السعودية في المواعيد المحدّدة
أعلنت النيابة العامة، رسميًا، بدء الإجراءات المتعلقة بالتحقيق ضد المسؤولين في شركة الطيران الخاصة "بانوراما إيروايز"، وذلك في إطار التجاوزات الجسيمة للقوانين – وفقاً لموقع "kun.uz" الأوزبكي.
وأفاد مكتب المدعي العام، أن الشركة الجوية فشلت في إعادة المواطنين الأوزبكيين بعد أدائهم مناسك العمرة، إضافة إلى ارتكابها مخالفات قانونية أخرى، ونتيجة لذلك تم احتجاز أحد المسؤولين في الشركة كإجراءٍ وقائي حتى انتهاء التحقيقات.
وأشار التقرير إلى أن شركة الطيران تمكنت شركة الطيران من إعادة 3000 معتمر في الفترة بين 2 و4 فبراير الجاري بفضل الضغوط التي تعرّضت لها من الجهات المسؤولة.
وأشار المسؤولون في القنصلية العامة الأوزبكية في جدة، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حالياً لإعادة بقية المواطنين إلى بلادهم.