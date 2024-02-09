التحقيق في فشل شركة طيران في نقل آلاف المعتمرين من السعودية إلى أوزبكستان

وأفاد مكتب المدعي العام، أن الشركة الجوية فشلت في إعادة المواطنين الأوزبكيين بعد أدائهم مناسك العمرة، إضافة إلى ارتكابها مخالفات قانونية أخرى، ونتيجة لذلك تم احتجاز أحد المسؤولين في الشركة كإجراءٍ وقائي حتى انتهاء التحقيقات.