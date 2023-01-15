ميليشيا الحوثي تقتحم شركة للمساعدات الأممية بصنعاء وتعتقل مديرها

وقالت مصادر محلية إن المسلحين قاموا باعتقال عددٍ من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة جميع الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.