ميليشيا الحوثي تقتحم شركة للمساعدات الأممية بصنعاء وتعتقل مديرها

اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، شركة أنظمة إلكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المتابعة لمشروعات المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن، ونهبت كل محتوياتها، عقب اختطاف عدد كبير من موظفيها بما فيهم مدير الشركة.
وفي التفاصيل، قالت مصادر إعلامية يمنية، إن عشرات المسلحين الحوثيين الملثمين دهموا شركة "برودجي سستم"، وتسببوا بحالة خوف وفزع لسائر الموظفين والموظفات عقب كسر الأبواب بقوة السلاح، وفقًا للعربية نت.
وقالت مصادر محلية إن المسلحين قاموا باعتقال عددٍ من الموظفين، وعلى رأسهم مدير الشركة، ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومصادرة جميع الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.
وحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية أغلقت الشركة، وسرّحت كل الموظفين البالغ عددهم 313، وإرغام الموظفين الموجودين على التوقيع على استمارة بأن الشركة تتبع جهات إسرائيلية؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها.
وتعرف شركة "برودجي سستم" أن لها دورًا فعّالاً في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن.