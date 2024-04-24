"بايدن" يوقع على مساعدات أمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة وتايوان

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، قانوناً يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة وتايوان.
وقال "بايدن": "إن القانون يقدم دعماً حيوياً لشركاء واشنطن حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إنه يجب على إسرائيل ضمان وصول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة دون تأخير".
ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 ملياراً لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة، و8 مليارات دولار لتايوان.