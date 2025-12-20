رغم وقف النار.. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ومسيرات تستهدف منازل بالطيبة وبليدا

ويأتي هذا التصعيد على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي أنهى حربًا دامت أكثر من عام بين إسرائيل و"حزب الله"، ونص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب الطرفين من مواقع الاشتباك، إضافة إلى نزع سلاح الحزب في كامل الأراضي اللبنانية.