الكونجرس: شركات صينية تقدّم التكنولوجيا المطلوبة لقطاع صناعة الصواريخ الروسي

دعا مشرّعون أمريكيّون إدارة الرئيس جو بايدن، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامةً وتشدداً حيال بكين، متهمين شركات صينيّة بتقديم الدعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز؛ الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "نحتاج إلى أن نكون أكثر قوة" في مواجهة الصين، متحدّثاً عن "أدلة على أن هناك شركات صينيّة تقدّم تكنولوجيا ذات استخدامٍ مزدوجٍ بما في ذلك أشباه الموصلات" اللازمة -على سبيل المثال- لتوجيه الصواريخ.
وأضاف مينينديز؛ "يبدو لي أنه ينبغي ألّا نتخلى عن احتمال فرض عقوبات على الصين، إذا قدّمت مساعدة مهمّة.. ويجب ألّا تكون قادرةً على الاختباء وراء شركات".
ورأى زميله الجمهوري جيمس ريش؛ أنّ الصين تتصرّف "بإفلات تامّ من المحاسبة"، مشدّداً على ضرورة "تشديد العقوبات" ضدّ الشركات الصينيّة.
كان أعضاء مجلس الشيوخ يتحدّثون في جلسة استماع تتعلّق بالحرب في أوكرانيا، تحدّث فيها عددٌ من المسؤولين الحكوميين بمن فيهم مساعدة وزير الخارجية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.