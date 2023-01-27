الكونجرس: شركات صينية تقدّم التكنولوجيا المطلوبة لقطاع صناعة الصواريخ الروسي

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز؛ الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "نحتاج إلى أن نكون أكثر قوة" في مواجهة الصين، متحدّثاً عن "أدلة على أن هناك شركات صينيّة تقدّم تكنولوجيا ذات استخدامٍ مزدوجٍ بما في ذلك أشباه الموصلات" اللازمة -على سبيل المثال- لتوجيه الصواريخ.