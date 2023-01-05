القضاء اللبناني يتهم 7 أشخاص بقتل جندي قوة الأمم المتحدة

ادّعى القضاء اللبناني، اليوم (الخميس) على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمته مليشيا حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.