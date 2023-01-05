القضاء اللبناني يتهم 7 أشخاص بقتل جندي قوة الأمم المتحدة

ادّعى القضاء اللبناني، اليوم (الخميس) على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمته مليشيا حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الأيرلندي، ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المفوض ادّعى أيضًا على أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار، وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديدًا من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها.
وقُتل جندي أيرلندي، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، وبعد أقل من أسبوعين، سلم "حزب الله"، الجيش مطلق النار الأساسي.