7 قتلى من المسلحين الأكراد في استهداف قاعدة أميركية شمال سوريا

قتل سبعة مسلحين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (الاثنين)، في قصف بطائرة مسيرة استهدف حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن القصف استهدف قسمًا تابعًا لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد داخل حقل العمر، ما أوقع سبعة قتلى ونحو 18 جريحًا في صفوفها، في حصيلة جديدة.
من جهتها، بينت "قسد" في بيان أن هجوماً إرهابياً بطائرة انتحارية استهدف "أكاديمية للتدريب في حقل العمر، مما أسفر عن مقتل عدداً من المسلحين.
وأشارت إلى حقها في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم".
وكان ائتلاف من فصائل عراقية موالية لإيران، قد تبنى قصف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور (شرق).
وذكر الائتلاف في بيان نُشر على "تلغرام" أن مقاتليه هاجموا بواسطة الطيران المسير، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في العمق السوري.
وشنت الولايات المتحدة ليل الجمعة السبت ضربات أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردًا على مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة في قاعدة في الأردن في 28 يناير (كانون الثاني).