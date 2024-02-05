7 قتلى من المسلحين الأكراد في استهداف قاعدة أميركية شمال سوريا

وأوضح المرصد أن القصف استهدف قسمًا تابعًا لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد داخل حقل العمر، ما أوقع سبعة قتلى ونحو 18 جريحًا في صفوفها، في حصيلة جديدة.