آخرهم رتبة عسكرية في وكالة حيوية.. هؤلاء أعلنوا انقسامهم وانتقادهم للدعم الأمريكي لإسرائيل

على الرغم من الكلفة البشرية والمادية الهائلة للحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة، التي أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 35 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح عشرات الآلاف، ودمار البنية التحتية للقطاع الجريح، وفقدانه لكل أشكال ومقومات الحياة، إلا أن الدعم الأمريكي المادي، والمعنوي، والعسكري، والدبلوماسي لا يزال هائلاً وضخمًا لتل أبيب.