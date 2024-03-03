"الأونروا": الأطفال في غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم "الأحد": "إن الأطفال في قطاع غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم".
وأتى تحذير "الأونروا" في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على البيان الصادر عن منظمة "اليونسيف"، في وقت سابق من اليوم، في أعقاب مقتل عشرة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة.
وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خضر"، قد قالت: "إن وفيات الأطفال التي كنّا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوءُ التغذية قطاعَ غزة؛ حيث توفّي 10 أطفال على الأقلّ بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة".