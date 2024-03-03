"الأونروا": الأطفال في غزة يموتون ببطء تحت أنظار العالم

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خضر"، قد قالت: "إن وفيات الأطفال التي كنّا نخشى وقوعها أصبحت حقيقة واقعة، بينما يجتاح سوءُ التغذية قطاعَ غزة؛ حيث توفّي 10 أطفال على الأقلّ بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة".