قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة غزة وسط قصف جوي ومدفعي

توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شرق مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن دبابات الاحتلال توغلت في حي الشجاعية بمدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف، طال كذلك الأحياء الجنوبية من مدينة غزة، وهي تل الهوا والصبرة والزيتون، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
على صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 منزلاً للفلسطينيين، وتركزت عمليات الهدم في أريحا والأغوار وجنين ورام الله بالضفة الغربية، وفق ماذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأشارت الهيئة الفلسطينية في تقرير لها، إلى أن هذا العدد من عمليات الهدم في يوم واحد هو الأعلى في الضفة الغربية منذ ثمانية أشهر.
وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات لهدم المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة الأغوار، ضمن سياسة الاستيطان والتهجير، التي تستهدف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار، التي تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية.
من ناحية ثانية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إلى 28 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاعتقالات تركزت في جنين والخليل ونابلس والقدس، تزامن ذلك مع عمليات دهم واسعة لمنازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس، التي عرقلت وصول الفلسطينيين إلى الأقصى.