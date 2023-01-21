بعد إخفاقهم في تزويدها بالدبابات.. أوكرانيا لحلفائها: فكّروا أسرع في زيادة الدعم العسكري

دعا ميخايلو بودولياك، مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، حلفاء بلاده إلى التفكير بشكل أسرع في زيادة دعمهم العسكري؛ وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.
وقال "بودولياك" عبر "تويتر": "ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال، وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا".
وأضاف: "لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا، كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين. فكروا أسرع"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعهد شركاء أوكرانيا الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات؛ لكنهم لم يتمكنوا أمس خلال مؤتمر في قاعدة رامشتاين الجوية، من الاتفاق على إرسال دبابات "ليوبارد2" ألمانية الصنع التي تسعى كييف إليها منذ مدة طويلة.