بعد إخفاقهم في تزويدها بالدبابات.. أوكرانيا لحلفائها: فكّروا أسرع في زيادة الدعم العسكري

دعا ميخايلو بودولياك، مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، حلفاء بلاده إلى التفكير بشكل أسرع في زيادة دعمهم العسكري؛ وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.