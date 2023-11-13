"أبو الغيط" يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية الوحشية على مستشفيات غزة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، إلى وقف الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المستشفيات في قطاع غزة فوراً.
وأفاد جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، بأن "أبو الغيط" أدان بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ، وبخاصة مستشفى الشفاء؟
وأضاف أن "أبو الغيط" شدد على أن هذا العمل مجرد من الضمير الإنساني ومجرم في كل الشرائع، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.
وذكر أن "أبو الغيط" حمّل المسؤولية لأطراف دولية ما زالت تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة حرب خارج القانون، وبأساليب لا يقبلها أي ضمير إنساني.
وأوضح "رشدي" أن "أبو الغيط" صرح بذلك خلال استقبال أبو الغيط بمقر الأمانة العامة للجنرال باتريك جوشات رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المُنشأة بقرار أممي في عام 1948 لمراقبة اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل و4 دول عربية.