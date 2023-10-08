طائرات الاحتلال الإسرائيلية تدمر ١٥٩ منزلاً منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية، تدمير نحو ١٥٩ منزلاً وبرجاً سكنياً بشكل كلي، في القصف الإسرائيلي المستمر منذ يوم أمس على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان: إن القصف أدى إلى أضرار جزئية في نحو ١٢٤٦ منزلاً، مما اضطر نحو ٢٣ ألف فلسطيني إلى النزوح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فقدوا منازلهم، خوفاً من استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السكان الذين يقطنون على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وفي سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، داعية لتدخل دولي لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر القطاع.