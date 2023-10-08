طائرات الاحتلال الإسرائيلية تدمر ١٥٩ منزلاً منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وقالت الوزارة في بيان: إن القصف أدى إلى أضرار جزئية في نحو ١٢٤٦ منزلاً، مما اضطر نحو ٢٣ ألف فلسطيني إلى النزوح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فقدوا منازلهم، خوفاً من استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السكان الذين يقطنون على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.