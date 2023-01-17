بعد تحذيراتها الضبابية.. مديرة "صندوق النقد" تبشر الاقتصاد العالمي بـ2024!

وتابعت قائلة: "لكن الخبر السار الذي أشير إليه هو توقعنا بوصول النمو إلى القاع هذا العام، وأن يكون 2024 هو العام الذي نرى فيه اتجاه الاقتصاد العالمي على الجانب الصعودي"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".