"وورلد سنترال كيتشن" تصر على التحقيق المستقل في مقتل موظفيها بقطاع غزة

وكشفت المنظمة في بيان سابق أنها طلبت من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا الانضمام إليها في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل واعتبرت في البيان أن تحركات المركبات التي كانت تقل عمال الإغاثة كانت متوافقة مع تعليمات السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بخط سير رحلتهم ومسارهم ومهمتهم الإنسانية.