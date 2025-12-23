تحقيق مشترك بين أنقرة وطرابلس في تحطم طائرة الحداد ومصرع كبار القادة العسكريين

من جانبه، أكد السفير الليبي لدى أنقرة، مصطفى القليب، أنه جرى تشكيل فريق مشترك مع الجانب التركي لمتابعة ملابسات الحادث، لافتًا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة وعرة التضاريس، بعيدة عن التجمعات السكانية.