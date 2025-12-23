تحقيق مشترك بين أنقرة وطرابلس في تحطم طائرة الحداد ومصرع كبار القادة العسكريين

أكدت مصادر متعددة فتح تحقيق مشترك بين تركيا وليبيا في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مرافقيه، قرب العاصمة التركية أنقرة مساء الثلاثاء.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن السلطات التركية بدأت تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب سقوط الطائرة، فيما أعلن وزير العدل التركي أن النيابة العامة في أنقرة فتحت ملف تحقيق رسمي في الحادثة.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال، وليد اللافي، قوله إن الحكومة الليبية أُبلغت رسميًا من السلطات التركية بأنه تم العثور على حطام الطائرة وجثامين المسؤولين الخمسة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.
وأوضح اللافي أن وفدًا رسميًا من وزارة الدفاع والطيران المدني الليبي سيتوجه إلى أنقرة، لمتابعة الإجراءات الجنائية، متوقعًا وصول الوفد صباح الأربعاء.
من جانبه، أكد السفير الليبي لدى أنقرة، مصطفى القليب، أنه جرى تشكيل فريق مشترك مع الجانب التركي لمتابعة ملابسات الحادث، لافتًا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة وعرة التضاريس، بعيدة عن التجمعات السكانية.
وكان الحادث قد أسفر عن مصرع الفريق أول محمد الحداد، إلى جانب رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور محمد محجوب.