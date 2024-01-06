الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بممارسة الضم الصامت لأراضي الضفة

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "في الوقت الذي تصعّد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا للأراضي في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خصوصًا في مناطق الأغوار".