تظاهر الآلاف في العاصمة الجورجية رفضًا لقانون "الوكلاء الأجانب"

أتى ذلك بعد أن أقر المشرعون الثلاثاء قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن "الوكلاء الأجانب" وإلا ستواجه غرامات باهظة.