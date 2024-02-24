في قضية الاحتيال.. "ترامب" مطالَب بدفع "مبلغ ضخم" خلال 30 يومًا

أنهى القاضي الذي يشرف على محاكمة الاحتيال المدني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حكمَه في القضية، أمس الجمعة؛ ممّا يعني أن لدى ترامب الآن 30 يومًا لدفع غرامات بقيمة "454" مليون دولار، أو الحصول على سند بالمبلغ الإجمالي.