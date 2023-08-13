القذائف سقطت على المنازل.. 25 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم بدارفور

وفي التفاصيل، شملت المواجهات خمسة أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما دفع المواطنين إلى النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر هدوءًا، وفقًا لمراسل قناة العربية.