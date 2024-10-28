قبل 9 أيام من الانتخابات.. "ترامب" يُصعِّد تهديداته ضد خصومه السياسيين والمهاجرين

وكانت التهديدات البائسة المعتادة لترامب حاضرة، حيث توسع الرجل البالغ من العمر 78 عامًا في مزاعمه حول ”العدو الداخلي“؛ وهم مجموعة من المعارضين السياسيين الذين ذكر أنه سيضع الجيش في مواجهتم إذا تم انتخابه، وقال: ”نحن لا نترشح ضد كامالا. أعتقد أن الكثير من السياسيين هنا الليلة يعرفون ذلك. إنها لا تعني شيئًا، إنها مجرد وعاء هذا كل ما هي عليه"، مضيفًا: ”نحن نخوض الانتخابات ضد شيء أكبر بكثير من جو أو كامالا وأقوى بكثير منهما، وهو آلة يسارية راديكالية متطرفة ضخمة وشريرة تدير الحزب الديمقراطي اليوم. إنهم مجرد أوعية“.