استطلاع رأي للإسرائيليين.. 77% يعتقدون أن "حماس" هي المنتصرة بحرب غزة

وفيما يتعلق بالوسط وأنصار اليسار في إسرائيل -وفق "سكاي نيوز عربية"- أظهر الاستطلاع أن ما نسبته 40% منهم يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مقابل 4% يعتقدون أن إسرائيل هي التي انتصرت.