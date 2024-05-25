استطلاع رأي للإسرائيليين.. 77% يعتقدون أن "حماس" هي المنتصرة بحرب غزة

كشف استطلاع رأي إسرائيلي، أن معظم الإسرائيليين، أو ما نسبته 77%، يعتقدون أن حركة حماس انتصرت، حتى الآن، في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 37% من المصوّتين المؤيدين لليمين الإسرائيلي، يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب، مقابل 16% يعتقدون أن إسرائيل هي المنتصرة حتى الآن.
وفيما يتعلق بالوسط وأنصار اليسار في إسرائيل -وفق "سكاي نيوز عربية"- أظهر الاستطلاع أن ما نسبته 40% منهم يعتقدون أن حماس انتصرت في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مقابل 4% يعتقدون أن إسرائيل هي التي انتصرت.
وهذا يعني أن 77% من الإسرائيليين، من كل الأطياف السياسية، يعتقدون حماس انتصرت؛ فيما يعتقد 20% فقط من الإسرائيليين أن إسرائيل انتصرت.
يُشار إلى أن عينة الاستطلاع الذي أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت بالتعاون مع جامعة رايخمان اشتملت على 810 إسرائيليين.
وعلى صعيد آخر، يعتقد نحو 63% من الإسرائيليين أن الولايات المتحدة باتت أقل أمنًا للسفر إليها.
ويأتي هذا الاعتقاد -على ما يبدو- نتيجة للأنباء عن الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية، والتي طالبت بوقف الحرب على غزة.