الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة إلى أرمينيا للمساعدة على ترسيم الحدود مع أذربيجان

وجاء في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن "البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حداً أقصى. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان (المكلفة) ترسيم الحدود".