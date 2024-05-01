مؤسّسات حكومية وحقوقية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمّر "95%" من اقتصاد غزة

من جانبه أكّد مسؤول نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة "نزار عياش"، أن الاحتلال دمّر بالكامل قطاع الصيد في غزة، بعد أن قصف وأحرق أكثر من ألف مركب كانت ترسو في ميناء الصيادين ويعمل على متنها أكثر من خمسة آلاف صيّاد، يعيلون نحو 70 ألف شخص، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال يحرم للشهر السابع على التوالي سكان القطاع من الأسماك، ويقتل أي صياد يحاول الصيد، وقد تمّ توثيق قتل الاحتلال لعشرات الصيادين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.