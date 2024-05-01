مؤسّسات حكومية وحقوقية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمّر "95%" من اقتصاد غزة
وثّقت مؤسساتٌ حكومية وحقوقية فلسطينية تدميرَ الاحتلال الإسرائيلي "95%" من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، منذ بدْء العدوان المستمرّ لليوم 207 على التوالي.
وأفادت المؤسسات الحكومية والحقوقية بأنّ الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار، يضاف لذلك انهيار منظومة الأمن الغذائي بالكامل، بعد تدمير الاحتلال خلال العدوان للقطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية، لافتة النظر إلى أنّ منظومة الأمن الغذائي لم تعد قائمة في ظلّ حالة الجوع والحصار الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة.
بدوره أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة أنّ حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزة من الاحتلال، أفقدت أكثرَ من مليونَيْ فلسطيني مصادرَ رزقهم في القطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية والصيد، وهذا يعني أن أكثر من 700 ألف عامل في غزة لم يعد لهم مصدر رزق، مؤكّدًا، بمناسبة يوم العمال العالمي، أن انهيار القطاعات الاقتصادية في غزة سيكون له انعكاسات لعقود على أهالي القطاع.
من جانبه أكّد مسؤول نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة "نزار عياش"، أن الاحتلال دمّر بالكامل قطاع الصيد في غزة، بعد أن قصف وأحرق أكثر من ألف مركب كانت ترسو في ميناء الصيادين ويعمل على متنها أكثر من خمسة آلاف صيّاد، يعيلون نحو 70 ألف شخص، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال يحرم للشهر السابع على التوالي سكان القطاع من الأسماك، ويقتل أي صياد يحاول الصيد، وقد تمّ توثيق قتل الاحتلال لعشرات الصيادين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.