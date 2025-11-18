بريطانيا تدعو إلى زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة

دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى تحرّك دولي عاجل لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة؛ لتنفيذ خطة السلام المكوّنة من عشرين نقطة.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أنّ المجتمع الدولي مطالب بتحويل خطة النقاط العشرين إلى سلام عادل ودائم، مشيرةً إلى أنّ القرار يحظى بدعم واسع من الدول العربية والإسلامية، وأنه يوفّر الأساس القانوني اللازم لنشر قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وشددت كوبر، على ضرورة فتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإيصال المساعدات اللازمة بشكل عاجل إلى قطاع غزة، مؤكدةً استمرار دعم بريطانيا لحل الدولتين وتحقيق الأمن للمدنيين.
وفي نيويورك، أوضح القائم بالأعمال لدى الأمم المتحدة البريطاني جيمس كاريوكي، أنّ بريطانيا ستواصل العمل لضمان سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية ودعم وقف إطلاق النار، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ الترتيبات الانتقالية بما يحترم القانون الدولي والسيادة الفلسطينية ووحدة قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنّ الوضع الإنساني في غزة ما يزال بالغ الخطورة، مؤكدةً أنها ستواصل الضغط من أجل زيادة المساعدات وفتح جميع المعابر، إضافةً إلى دعم السلطة الفلسطينية في مسار الإصلاح.