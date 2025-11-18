بريطانيا تدعو إلى زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية لغزة

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أنّ المجتمع الدولي مطالب بتحويل خطة النقاط العشرين إلى سلام عادل ودائم، مشيرةً إلى أنّ القرار يحظى بدعم واسع من الدول العربية والإسلامية، وأنه يوفّر الأساس القانوني اللازم لنشر قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.